ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ГоловнаПолітика

Єрмак провів зустріч з координатором Держдепу США та заступником помічника держсекретаря

Керівник Офісу президента наголосив на посиленні санкцій проти Росії.

Єрмак провів зустріч з координатором Держдепу США та заступником помічника держсекретаря
Фото: Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з координатором Державного департаменту США з питань санкцій Джеймсом О’Браєном і заступником помічника державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Крісом Смітом. Про це керівник ОП повідомив у Telegram.

Керівник Офісу президента наголосив, що санкції мають постійно посилюватись, адже їх головною метою є позбавлення росіян можливостей фінансувати війну, а також виготовляти озброєння. 

"Відзначили необхідність посилення спільного з Європейським Союзом санкційного тиску на Росію та контролю за дотриманням уже впроваджених санкційних обмежень, зокрема щодо збереження стелі ціни на російську нафту", – наголосив Єрмак.

Крім того дипломати обговорили конфіскацію російських суверенних активів з метою спрямування їх на відбудову в Україні.

"Говорили про успішність переговорів під час третьої, мальтійської, зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру. Наголосив на важливості залучення країн Глобального Півдня до підтримки Формули миру", – додає глава ОП.

Співрозмовники також констатували успішні зусилля України й партнерів у нарощуванні потужностей експортних коридорів та подальшому розвитку вільної навігації в Чорному морі.

Також фокус розмови був на необхідності посилення систем ППО і ПРО для України.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів низку зустрічей у Вашингтоні із членами обох палат Конгресу США. Він закликав представників Конгресу від обох палат ухвалити відповідне законодавство для продовження надання допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies