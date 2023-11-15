Єрмак провів зустріч з координатором Держдепу США та заступником помічника держсекретаря

Керівник Офісу президента наголосив на посиленні санкцій проти Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з координатором Державного департаменту США з питань санкцій Джеймсом О’Браєном і заступником помічника державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Крісом Смітом. Про це керівник ОП повідомив у Telegram.

Керівник Офісу президента наголосив, що санкції мають постійно посилюватись, адже їх головною метою є позбавлення росіян можливостей фінансувати війну, а також виготовляти озброєння.

"Відзначили необхідність посилення спільного з Європейським Союзом санкційного тиску на Росію та контролю за дотриманням уже впроваджених санкційних обмежень, зокрема щодо збереження стелі ціни на російську нафту", – наголосив Єрмак.

Крім того дипломати обговорили конфіскацію російських суверенних активів з метою спрямування їх на відбудову в Україні.

"Говорили про успішність переговорів під час третьої, мальтійської, зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру. Наголосив на важливості залучення країн Глобального Півдня до підтримки Формули миру", – додає глава ОП.

Співрозмовники також констатували успішні зусилля України й партнерів у нарощуванні потужностей експортних коридорів та подальшому розвитку вільної навігації в Чорному морі.

Також фокус розмови був на необхідності посилення систем ППО і ПРО для України.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів низку зустрічей у Вашингтоні із членами обох палат Конгресу США. Він закликав представників Конгресу від обох палат ухвалити відповідне законодавство для продовження надання допомоги Україні.