Байден і Сі зустрінуться у віддаленому маєтку, зустріч може тривати кілька годин

Перемовини можуть послабити тертя між наддержавами у питаннях військових конфліктів, незаконного обігу наркотиків та штучного інтелекту.

У США очікують на зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Перемовини можуть послабити тертя між наддержавами у питаннях військових конфліктів, незаконного обігу наркотиків та штучного інтелекту, пише Reuters.

Посадовці з обох сторін занижували очікування від зустрічі, оскільки Байден і Сі мають намір обговорити Тайвань, Південнокитайське море, війну Ізраїлю та ХАМАСу, вторгнення Росії в Україну, Північну Корею та права людини – у всіх цих питаннях лідери не змогли подолати давні розбіжності.

Байден і Сі Цзіньпін прибули у вівторок до Сан-Франциско, де вони зустрінуться на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У заході візьмуть участь лідери 21 країни та сотні бізнесменів.

Байден прагнув прямої дипломатії з Сі Цзіньпіном, роблячи ставку на те, що особисті відносини, які він розвивав протягом десяти років з найвпливовішим китайським лідером з часів Мао Цзедуна, можуть врятувати двосторонні зв'язки, які стають дедалі ворожішими. Очікується, що Сі та Байден зустрінуться далеко від місця проведення конференції, у величезному маєтку за кілька миль від Сан-Франциско, який обрали через його безпеку, спокій та віддаленість.

Під час зустрічі, яка може тривати кілька годин, Байден тиснутиме на Сі, щоб той закликав Іран не вживати провокаційних дій, які б призвели до регіональної ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. Він також має говорити про китайські “операції впливу” на закордонних виборах та американців, яких незаконно затримали в Китаї.

Посадовці США чекають на конкретні кроки щодо відновлення переговорів на рівні штабів між двома країнами з конкретних питань, від міжвоєнних комунікацій до скорочення потоків фентанілу, управління зростанням технологій штучного інтелекту, питань торгівлі та зміни клімату. За словами американських чиновників, багато хімічних речовин, що використовуються для виробництва фентанілу, надходять із Китаю.

Зазначимо, маршрут Сі від аеропорту до місця проведення конференції був заповнений демонстрантами за та проти правлячої Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна зустріли посадовці, серед яких була міністерка фінансів Джанет Єллен та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. За повідомленням китайського інформаційного агентства Сіньхуа, політичний лідер мандрує зі своїм головою адміністрації Цай Ці та міністром закордонних справ Ван І.

Очільник КНР проведе у Сполучених Штатах кілька днів. Він зустрінеться з “лідерами та керівниками, аби підвищити довіру до економіки азійського гіганта, яка зараз сповільнюється”. Це третя закордонна поїздка Цзіньпіна у 2023 році після візитів до Росії та Південної Африки. Вона також є для нього найскладнішою: стосунки зі США цього року різко загострилися через звинувачення у шпигунстві, торгові розбіжності та військову агресію Пекіна щодо Тайваню.