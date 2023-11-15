ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
МО Британії: наявність у Росії вдосконалених боєприпасів може стати ключовим фактором ефективності її військ
ГоловнаСвіт

Байден і Сі зустрінуться у віддаленому маєтку, зустріч може тривати кілька годин

Перемовини можуть послабити тертя між наддержавами у питаннях військових конфліктів, незаконного обігу наркотиків та штучного інтелекту.

Байден і Сі зустрінуться у віддаленому маєтку, зустріч може тривати кілька годин
Фото: EPA/UPG

У США очікують на зустріч президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Перемовини можуть послабити тертя між наддержавами у питаннях військових конфліктів, незаконного обігу наркотиків та штучного інтелекту, пише Reuters

Посадовці з обох сторін занижували очікування від зустрічі, оскільки Байден і Сі мають намір обговорити Тайвань, Південнокитайське море, війну Ізраїлю та ХАМАСу, вторгнення Росії в Україну, Північну Корею та права людини –  у всіх цих питаннях лідери не змогли подолати давні розбіжності. 

Байден і Сі Цзіньпін прибули у вівторок до Сан-Франциско, де вони зустрінуться на полях саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У заході візьмуть участь лідери 21 країни та  сотні бізнесменів.

Підписуйтесь на наш Google News

Байден прагнув прямої дипломатії з Сі Цзіньпіном, роблячи ставку на те, що особисті відносини, які він розвивав протягом десяти років з найвпливовішим китайським лідером з часів Мао Цзедуна, можуть врятувати двосторонні зв'язки, які стають дедалі ворожішими. Очікується, що Сі та Байден зустрінуться далеко від місця проведення конференції, у величезному маєтку за кілька миль від Сан-Франциско, який обрали через його безпеку, спокій та віддаленість.

Під час зустрічі, яка може тривати кілька годин, Байден тиснутиме на Сі, щоб той закликав Іран не вживати провокаційних дій, які б призвели до регіональної ескалації конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. Він також має говорити про китайські “операції впливу” на закордонних виборах та американців, яких незаконно затримали в Китаї.

Посадовці США чекають на конкретні кроки щодо відновлення переговорів на рівні штабів між двома країнами з конкретних питань, від міжвоєнних комунікацій до скорочення потоків фентанілу, управління зростанням технологій штучного інтелекту, питань торгівлі та зміни клімату. За словами американських чиновників, багато хімічних речовин, що використовуються для виробництва фентанілу, надходять із Китаю.

Зазначимо, маршрут Сі від аеропорту до місця проведення конференції був заповнений демонстрантами за та проти правлячої Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, Сі Цзіньпіна зустріли посадовці, серед яких була міністерка фінансів Джанет Єллен та губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. За повідомленням китайського інформаційного агентства Сіньхуа, політичний лідер мандрує зі своїм головою адміністрації Цай Ці та міністром закордонних справ Ван І.

Очільник КНР проведе у Сполучених Штатах кілька днів. Він зустрінеться з “лідерами та керівниками, аби підвищити довіру до економіки азійського гіганта, яка зараз сповільнюється”. Це третя закордонна поїздка Цзіньпіна у 2023 році після візитів до Росії та Південної Африки. Вона також є для нього найскладнішою: стосунки зі США цього року різко загострилися через звинувачення у шпигунстві, торгові розбіжності та військову агресію Пекіна щодо Тайваню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies