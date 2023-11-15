ЄС хоче створити онлайн-платформу з пропозиціями роботи для працівників за межами блоку

Водночас перешкодами для нововведення є визнання дипломів та видача дозволів на роботу.

Брюссель хоче створити онлайн-платформу, на якій публікуватимуть пропозиції щодо роботи у Євросоюзі для працівників, які хочуть переїхати до Європи.

Про це пише Politico.

Члени комісії Ілва Йоханссон, Маргарітіс Схінас та Іліяна Іванова представлять сьогодні постанову.

Ідея полягає в тому, щоб підібрати претендентів на роботу за межами ЄС на посади, попит на які є недостатнім серед місцевих претендентів.

Оскільки бебі-бумери виходять на пенсію, компанії ЄС дедалі частіше називають обмежений ринок праці своєю головною проблемою. "Існує потреба в людях у таких секторах, як будівництво, ІКТ та охорона здоров'я”, − розповіла комісар з питань внутрішніх справ Йоханссон.

Ця пропозиція має на меті полегшити мігрантам пошук та подання заяв на роботу у всьому ЄС. Метою платформи є “забезпечення того, щоб люди могли легально приїжджати до ЄС, де є робочі місця, які відповідають їхнім навичкам та кваліфікації, і де існує явний дефіцит на внутрішньому ринку праці”.

За словами Йоханссон, це може стати важливою частиною управління міграцією і боротьби із контрабандистами.

Платформа буде схожа на EURES, мережу агентств з працевлаштування ЄС, яка наразі налічує понад 4 мільйони вакансій. “Чим прозоріший і зручніший для користувачів наш спосіб залучення людей з потрібними навичками, тим більше ми показуємо людям, що ризик при спробі перетнути Середземне море просто не вартий того”, − сказала Йоханссон.

Проте чиновники ЄС визнають, що нововведення не усунуть основні перешкоди на шляху легальної міграції − визнання дипломів та видача дозволів на роботу. Це є компетенцією національних урядів.

Йоханссон наголосила, що гроші, які мігранти відправляють назад своїм сім'ям, є одним із основних джерел доходу для багатьох бідних країн. Вона зазначила, що близько “65 мільярдів євро щороку грошовими переказами повертається до країн із середнім та низьким рівнем доходу”.