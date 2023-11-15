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Зеленський обговорив економічну співпрацю з президенткою Словаччини

Також глави держав обговорили початок переговорів із ЄС про вступ України.

Зеленський обговорив економічну співпрацю з президенткою Словаччини
Президент Словаччини Зузана Чапутова та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в палаці Грассалковича, офіційні
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою. Про це він розповів у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Подякував за високу оцінку нашого прогресу щодо початку переговорів із ЄС про вступ. Також відзначив участь представника Словаччини в зустрічі радників щодо імплементації Формули Миру", – повідомив Володимир Зеленський. 

Крім того, глави держав обговорили проблеми, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цією зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку.

Нагадаємо, уряд Словаччини не затвердив 14-й пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро. Пропозиція про надання допомоги була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини.

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