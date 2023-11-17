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Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади

Цю інформацію президенту повідомила українська розвідка, а також західні партнери.

Зеленський заявив, що Москва прагне організувати в Україні третій “Майдан” для усунення його від влади
Фото: Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи “хаос” всередині країни та, зрештою, усунути президента, повідомляє Bloomberg. 

“У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів”, – сказав Зеленський, описуючи план дезінформації, відомий всередині країни як “Майдан 3”, тобто центральну площу Києва, яка була осередком повстань у 2004 і 2014 роках. Останній зіграв певну роль у поваленні підтримуваного Росією президента Віктора Януковича.

“Майдан для них – це переворот, тому операція зрозуміла”, – сказав Зеленський.

Президент, який відмовився від переговорів із Путіним, заявив, що його уряд не піде на те, що буде нагадувати заморожений конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський заявив, що Росія готується до зими: “Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях”. Президент подякував партнерам, які допомогли Україні з ППО.

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