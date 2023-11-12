Росія готується до зими. Ми маємо зосередитися на захисті й відповідях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія може збільшити кількість ударів по інфраструктурі, і тому вся увага має бути зосереджена на захисті та відповідях терористам.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів", - сказав Зеленський.

Президент подякував партнерам, які допомогли Україні з ППО.

"Це різні країни. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніше, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя", - наголосив Зеленський.

Він закликав усіх українців, а також всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист.

"Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними – це обовʼязково", - додав президент.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія накопичила більше 800 ракет і може відновити удари по Україні з настанням холодів.