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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Трюдо

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української ППО. 

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Трюдо
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент України подякував Трюдо за оборонну та фінансову підтримку з боку Канади, та відзначив, що багаторічна програма допомоги є важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.

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Також співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української ППО. Йшлося також про збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА.

Володимир Зеленський подякував за новий санкційний пакет і високо оцінив канадську ініціативу щодо створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Співрозмовники скоординували наступні кроки щодо розвитку цієї ініціативи.

Також голова держави подякував за рішення Канади надати фінансову підтримку для добудови Національного музею Голодомору-геноциду. 

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.

Як раніше повідомлялось, Канада допомагає навчати молодший командний состав ЗСУ.

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