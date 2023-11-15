Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Канади Джастіном Трюдо.
Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.
Президент України подякував Трюдо за оборонну та фінансову підтримку з боку Канади, та відзначив, що багаторічна програма допомоги є важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.
Також співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української ППО. Йшлося також про збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА.
Володимир Зеленський подякував за новий санкційний пакет і високо оцінив канадську ініціативу щодо створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Співрозмовники скоординували наступні кроки щодо розвитку цієї ініціативи.
Також голова держави подякував за рішення Канади надати фінансову підтримку для добудови Національного музею Голодомору-геноциду.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.
Як раніше повідомлялось, Канада допомагає навчати молодший командний состав ЗСУ.