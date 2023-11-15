Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Трюдо

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Президент України подякував Трюдо за оборонну та фінансову підтримку з боку Канади, та відзначив, що багаторічна програма допомоги є важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.

Також співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою та подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української ППО. Йшлося також про збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА.

Володимир Зеленський подякував за новий санкційний пакет і високо оцінив канадську ініціативу щодо створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Співрозмовники скоординували наступні кроки щодо розвитку цієї ініціативи.

Також голова держави подякував за рішення Канади надати фінансову підтримку для добудови Національного музею Голодомору-геноциду.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.

Як раніше повідомлялось, Канада допомагає навчати молодший командний состав ЗСУ.