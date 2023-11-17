Апеляційна палата ВАКС відмовилась передати справу Коломойського до НАБУ

Захист просив суд визначити підслідність кримінальної справи за НАБУ, оскільки обидва провадження стосуються порушень у ПриватБанку.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити клопотання захисту бізнесмена Ігоря Коломойського про зміну підслідності його справи, яку розслідують у Бюро економічної безпеки і Службі безпеки, за іншим правоохоронним органом - Національним антикорупційним бюро.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів 17 листопада, передає Укрінформ.

"Колегія суддів постановила: апеляційну скаргу підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду залишити без змін", - оголосила суддя.

Повний текст ухвали буде проголошений 20 листопада 2023 року.

У коментарі журналістам адвокат Коломойського Олександр Лисак зазначив, що захист просив суд визначити підслідність кримінальної справи за НАБУ, оскільки обидва провадження стосуються порушень у ПриватБанку.

"Ми просили, щоб справу із БЕБ забрали до НАБУ. Вважаємо, що ця справа по суб’єкту і по сумі збитків підслідна НАБУ. Також кодексом визначено, що саме цей орган має розслідувати такі провадження", - пояснив адвокат.

Нагадаємо, 2 вересня БЕБ і СБУ оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 (Шахрайство) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Бізнесмену інкримінують легалізацію упродовж 2013-2020 років понад пів мільярда гривень шляхом виведення їх за кордон із використанням інфраструктури підконтрольних банківських установ.

У цій справі Шевченківський райсуд столиці обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 3,8 млрд грн. Запобіжний захід діє до 2 грудня.

Водночас, 7 вересня НАБУ оголосило Коломойському і п’ятьом членам організованої ним групи підозру в заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд гривень.