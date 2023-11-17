Росія тримає в полоні 4 337 українців

У російському полоні перебувають 4 337 українців, серед них – 3 574 військових та 763 цивільних.

Про це повідомляє сайт Мінреінтеграції.

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України вже встановила факт полону 4 337 осіб, з яких 3 574 військових та 763 цивільних.

"На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4 337 осіб (3 574 військових та 763 цивільних). За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявляв про те, що Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських полонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

З початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня з російського полону вдалося повернути 2 598 українських воїнів.