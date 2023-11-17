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Двоє чоловіків намагалися перепливти річку Тиса з дитячим надувним кругом і нарукавниками з рожевими фламінго

Порушників затримали прикордонники.

Двоє чоловіків намагалися перепливти річку Тиса з дитячим надувним кругом і нарукавниками з рожевими фламінго
Фото: ДПСУ

Прикордонники завадили двом чоловікам перетнути кордон з Румунією річкою Тиса.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Один із порушників виявився мешканцем Закарпаття та супроводжував іншого. Наскільки стрімкою та бурхливою є річка, переправник «клієнта» не попередив, але дав йому гідрокостюм та «надійний» плавзасіб – надувний дитячий круг. Себе ж він убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго", - йдеться в повідомленні.

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"Про те, що тут вже потонули майже два десятки чоловіків, провідник змовчав, бо планував отримати за «послугу» $3200. На обох складено протоколи про адмінправопорушення",- додали прикордонники.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни незаконно перетнули кордон України 19 740 чоловіків. Ще 21 113 були схоплені при спробі втекти за кордон.

Близько 110 тис. чоловіків використали здобуття вищої освіти для уникнення мобілізації.

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