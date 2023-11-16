Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?

Як це відбувається, чи змінюється щось у 17 або 18 років, чи впливає це на виїзд за кордон — читайте в нашому тексті.

Але запрошення стати на облік військовозобов'язаних може прийти ще 16-річним юнакам. Згідно з порядком , чинним з 5 січня 2023 року, хлопці отримують статус призовника (не військовозобов'язаного) і потрапляють на облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

8 листопада Верховна Рада продовжила дію воєнного стану й загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Тож залишається обмеження на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 років.

Фото: EPA/UPG

Коли хлопець має стати на військовий облік і що відбувається далі?

За новими правилами, юнак набуває статус призовника шістнадцятилітнім — у рік, коли йому має виповнитися сімнадцять.

У ТЦК юнакові видають перший військово-обліковий документ — приписне. У статусі призовника він перебуватиме до 27 років. Зазначимо, що 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Утім президент досі не підписав документа, тож тут поки що без змін.

Військовозобов’язаним можна стати і до 27 років:

1) після строкової служби;

2) після військової кафедри й отримання молодшого офіцерського звання;

3) якщо за станом здоров'я визнали непридатним до служби в мирний час, обмежено придатним у воєнний час (так званий білий квиток).

Як отримати приписне посвідчення?

Як розповів Євген Супрун, начальник відділу призову сектору комплектування Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Суспільному, сповістити підлітка про те, що він має з'явитися до ТЦК, повинні в навчальному закладі або через голів сільських, селищних рад. Юнаку в повістці мають призначити дату візиту. У ТЦК його очікує медогляд.

Фото: radiotrek.rv.ua

Усе відбувається за місцем проживання. Питання підлітків, які виїхали раніше за кордон, досі не врегульоване, зазначив Супрун.

З документів юнакові потрібні посвідчення особи й ідентифікаційний код.

Як пояснив Євген Супрун, приписне — це військово-обліковий документ про те, що юнак пройшов приписку і став на військовий облік.

«Тобто це підтвердження, що він не порушує правил військового обліку», — уточнив представник ТЦК.

Чи можуть мобілізувати призовника?

Ні. Поки хлопець у статусі призовника (наразі до 27 років), його мобілізувати не можуть. Тільки якщо він добровільно запишеться на контрактну службу.

Фото: EPA/UPG

Чи випустять хлопця за кордон на навчання?

Юнак може спокійно виїжджати за кордон, доки йому не виповнилося 18 років. Навіть якщо день народження вже завтра, ще сьогодні він може виїхати.

З початку 18-річчя перетинати межі України не зможе, навіть якщо навчається за кордоном.

«Так, це спірна позиція, про що говорять дуже багато юристів, що не може підзаконний акт замінити дію законів чи Конституції, але кому це зараз цікаво, якщо на практиці є, як є. Після досягнення 18 років на хлопця поширюються всі обмеження для чоловіків. Хоч навчається він за кордоном, хоч ні. Така позиція Державної прикордонної служби», — пояснив LB.ua адвокат на умовах анонімності.

Нагадаємо також, що у вересні 2022 року українським чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном, обмежили виїзд з України. Як пояснював речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, рішення ухвалили через масові підробки документів. Згідно з даними прикордонників, лише протягом липня-серпня 2022-го виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання за рубежем.

Фото: sud.ua

Як виїхати за кордон на навчання до 18 років?

Син Анни цієї осені вступив до польського вишу. Нині йому сімнадцять, у грудні виповниться вісімнадцять.

Аби вступити, зверталися у відповідне агентство, каже жінка. Воно допомагало знайти навчальний заклад, сформувати пакет документів.

«Нам сказали також узяти приписне у військкоматі. Син сам ходив. Сказав, що їде на навчання в Польщу, і вони віддали приписне», — розповіла Анна.

Про документ у них досі ніде не запитували, навіть під час перетину кордону. Узагалі коли виїжджали з країни, не мали ніяких проблем, зазначила жінка. Знадобився лише чинний біометричний закордонний паспорт.

Які документи регулюють військовий облік і виїзд за кордон?

Взяття на облік регулює постанова Кабінету Міністрів №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», пункт 21.

Виїзд за кордон — постанова Кабміну №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».