Гетманцев: Втрати для держбюджету через повітряні тривоги становлять 3 млрд грн на добу

Він додав, що є доручення Президента для Міноборони, Генштабу, уряду, аби знайти "певне практичне рішення щодо затяжних тривог".

Якщо говорити про податки, то втрати бюджету від зупинки економічної діяльності через повітряні тривоги становлять 3 млрд грн на добу вимушеного простою.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки, то збитки за чисту добу тривоги умовно становитимуть 9 млрд грн (у 2022 році цифра була 7 млрд грн).

"Якщо взяти мінімальну сумарну тривалість тривог у 2 доби на місяць, втрати зведеного бюджету і пенсійного фонду можуть сягати — 6 млрд грн/місяць. Це значна сума. Для розуміння планове фінансування: дошкільної освіти – це 4,4 млрд грн/місяць, середньої освіти – 13 млрд грн/місяць, програми медичних гарантій - 14 млрд грн/місяць", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що є доручення Президента для Міноборони, Генштабу, уряду, аби знайти "певне практичне рішення щодо затяжних тривог", однак "тривоги - це питання безпеки та людських життів, а вже потім - збитків".

"Мінімізувати збитки і при цьому убезпечити українців – ось те завдання, яке нині вирішується", - зауважив голова фінансового комітету Ради.

Нагадаємо, у Повітряних силах наразі не розглядають питання скорочення тривалості повітряних тривог. Останні подовшали через те, що російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі та інші маневри з МіГами.

МіГ є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Дальність польоту цієї ракети може становити дві тисячі кілометрів, яка долітає до цілі за лічені хвилини.