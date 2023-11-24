Гендиректор "Лісів України" анонсував жорсткі кадрові чистки на всіх рівнях

В державному підприємстві "Ліси України" обіцяють найближчим часом представити результати спільної з правоохоронцями роботи і провести масштабні кадрові зміни. Про це гендиректор держпідприємства Юрій Болоховець написав у Facebook.

"Починаємо жорсткі кадрові чистки. На всіх рівнях. Протягом року безпека ДП "Ліси України" фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям. Це була величезна робота, яка вимагає часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся", – написав очільник "Лісів України".

Як повідомлялося, за підсумками дев’яти місяців 2023 року прибуток ДП "Ліси України" збільшився до 2,6 млрд грн, що в десять разів більше, ніж галузь заробляла до початку реформи, за часів держлісгоспів. В ДП пояснюють, що причиною збільшення прибутку є низка кроків із детінізації та збільшення ефективності управління.

Нагадаємо, державне підприємство "Ліси України" створене минулого року, компанія – найбільший лісокористувач України, в її управлінні перебуває 6,7 млн га лісів.