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Сейм Латвії підтримав початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

У заяві депутати закликають інші країни-члени ЄС підтримати рекомендації Єврокомісії та до кінця цього року схвалити початок переговорів про вступ цих країн до блоку.

Сейм Латвії підтримав початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС
Фото: Пресслужба Сейму Латвії

У четвер, 23 листопада, Сейм Латвії ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Сейму. 

“Латвія несе особливу відповідальність нагадувати своїм партнерам у Європейському Союзі, наскільки важливо посилити підтримку тих суспільств, які виступають за свободу, демократію, верховенство права та права людини. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та триваючі операції гібридної війни в Молдові, ці країни виконали величезну роботу, щоб ще більше наблизитися до Європейського Союзу як у цінностях, так і в управлінні. Заява Сейму значно посилить це повідомлення іншим державам-членам”, – наголосив Едмундс Чепуритіс, голова Комісії з європейських справ Сейму.

У заяві депутати закликають інші країни-члени підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ до кінця цього року. Парламентарії також закликають Єврокомісію та Раду Євросоюзу невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою.

У свою чергу, двом країнам-кандидатам пропонується продовжити впровадження необхідних реформ, які сприятимуть їх відповідності загальним цінностям Європейського Союзу, тіснішій інтеграції в Європейський Союз, а також сприятимуть більшій стабільності, безпеці та процвітання в регіоні.

У заяві Сейм підтверджує, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у здійсненні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Євроради пообіцяв Україні та Молдові зробити все можливе для початку переговорів про вступ до ЄС. При цьому Шарль Мішель назвав три головні аргументи, за допомогою яких переконуватиме учасників саміту ЄС у грудні.

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