Міністр закордонних справ Австрії вважає, що Україні не треба давати перевагу у вступі до ЄС перед Боснією

Він каже, Єврокомісії не можна дивитися на західні Балкани "зі збільшувальним склом, а в рожевих окулярах на Україну".

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку. Відповідну заяву він зробив для газети Financial Times.

Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ із Україною та Молдовою, а щодо Боснії вказала, що це відбудеться "якщо буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства". Міністр же вважає, що однаково важливо закріпити і Боснію і Герцоговину, і Україну в орбіті ЄС, щоб протистояти впливу Росії: "наш геополітичний сейсмограф працює в обидва напрямки".

Шалленберг сказав, що це буде "геостратегічна катастрофа", якщо Єврокомісія дивитиметься на західні Балкани "зі збільшувальним склом, а в рожевих окулярах на Україну".

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Австрія можливість накласти вето на початок переговорів про вступ з Україною, якщо Боснії також не буде дано зелене світло для переговорів, Шалленберг сказав, що дискусії "вже йдуть у правильному напрямку".

"Але... давайте не будемо створювати проблему в регіоні, який чекав 20 років, і давати їм ще один обруч [крізь який треба перескочити]. Як сказав [прем’єр-міністр Албанії] Еді Рама, якщо я його правильно процитую, чи потрібно нам почати війну на Балканах, щоб привернути вашу увагу?" – сказав австрієць.

Шалленберг є рішучим прихильником поступового розширення, за якого країни-кандидати інтегруються в галузеві програми та політику перед тим, як стати членами Євросоюз повноцінно. За його словами, ЄС потребує іншого підходу, ніж під час попередніх хвиль розширення у 2004, 2007 та 2013 роках, коли це було подвійне питання про вступ чи не вступ.

Якщо зберегти старий підхід, то "Україна, ймовірно, ніколи не буде його частиною... до певної міри", сказав Шалленберг.

Міністр закордонних справ додав, що Євросоюзу слід не дозволяти Росії та Китаю поширювати вплив у регіоні: "Ми маємо надіслати сигнал третім сторонами: ці країни наші, вони частина родини". Водночас він визнав, що ЄС втрачає Сербію, де опитування суспільства вперше показали, що більшість не підтримує блок.

У квітні 2022 Шалленберг вважав, що Україні не варто пропонувати членство в ЄС. Міністр говорив, що Україна не повинна отримати статус кандидата у червні, як на те розраховує президент Зеленський. Він обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили значно довший шлях до кандидатства.

Австрія – країна з нейтралітетом, і не надає військової допомоги українцям. Однак після терористичного удару РФ по селу в Харківській області, внаслідок якого загинули десятки людей, МЗС Австрії викликало російського посла.

Тим часом Австрія все ще купує російський газ.