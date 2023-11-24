У Києві дерусифікували ще низку бібліотек

Київрада перейменувала 10 бібліотек, назви яких пов’язані з РФ та радянською ідеологією.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Згідно з рішеннями Київради, змінено назви бібліотек:

Центральна публічна районна бібліотека імені О. С. Пушкіна – Центральна публічна районна бібліотека “Почайна”;

бібліотека ім. А. Макаренка для дітей – бібліотека для дітей “Джерело”;

бібліотека ім. О. Радіщева – бібліотека “Всесвіт”;

Центральна районна бібліотека ім. М. Є. Салтикова-Щедріна – Центральна районна бібліотека “Печерська”;

бібліотека ім. О. Кошового – бібліотека імені Катерини Білокур;

бібліотека ім. І. Кудрі – бібліотека “Книголюб”;

публічна бібліотека імені Анни Ахматової – публічна бібліотека “Сузір’я”.

Також перейменували низку бібліотек Оболоні. Аби позбутись радянського спадку, прибрали нумерацію в назвах закладів культури, та надали їм унікальні назви: бібліотека №102 отримала назву “Дивосвіт”, №120 перейменували в “Обрій”, а №129 – у “Мрія”.

Крім того, комунальний мистецький навчальний заклад Печерського району “Дитяча музична школа №4 ім. Д. Д. Шостаковича” позбувся ім’я російського композитора.

Нагадаємо, раніше у Києві дерусифікували заклади освіти та культури. Тоді загалом було дерусифіковано 14 закладів освіти та 12 закладів культури.