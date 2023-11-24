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Апеляційний суд підтвердив, що УПЦ МП має звільнити храм на Київщині

У цій справі третьою стороною виступило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Апеляційний суд підтвердив, що УПЦ МП має звільнити храм на Київщині
Фото: http://perejaslav.org.ua/

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має звільнити приміщення Михайлівської церкви у Переяславі Київської області.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“23 листопада 2023 року, Північний апеляційний господарський суд залишив у силі попереднє рішення суду про звільнення УПЦ МП приміщення Михайлівської церкви у Переяславі на Київщині”, - йдеться у повідомленні. 

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У цій справі третьою стороною виступило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Раніше Господарський суд Київської області задовольнив позов Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” щодо звільнення УПЦ МП цього храму.

Нагадаємо, Черкаський окружний адмінсуд вилучив із користування УПЦ МП землю в Черкасах. Вилучена земля має бути використанна для створення міського парку.

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