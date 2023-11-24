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Сили оборони знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків ворога, – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Сили оборони знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків ворога, – Генштаб
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Близько 322 900 російських військових ліквідували Збройні сили з початку повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 322 900 (+1 100) осіб,
  • танків ‒ 5 496 (+30) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10 256 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7 833 (+31) од,
  • РСЗВ – 904 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 595 (+4) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 800 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 230 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1 108 (+1).

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Нагадаємо, учора авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби росіян.

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