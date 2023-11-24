Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку: "Птах" у "колгоспі", кодове слово і пакет з 22 кг грошей
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Голова СЗР заявив, що РФ скорегувала тактику щодо України: тиск на фронті, знищення інфраструктури і підрив суспільства
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі за добу ворог обстріляв 22 населені пункти

Без постраждалих.

На Запоріжжі за добу ворог обстріляв 22 населені пункти
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: EPA/UPG

На Запоріжжі за минулу добу ворог завтав 109 ударів по 22 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Сили оборони знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies