На Запоріжжі за добу ворог обстріляв 22 населені пункти

На Запоріжжі за минулу добу ворог завтав 109 ударів по 22 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог здійснив 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, авіаційний удар по Новодарівці та двічі обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку.

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Без постраждалих.

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Сили оборони знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків ворога.