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"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)

Росіяни традиційно мовчать про пошкодження, але відео з пожежею опублікував волонтер Стерненко.

"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Збройні сили України у Telegram

Цієї ночі російське ППО нібито збило над окупованим Кримом 13 безпілотників та ще 3 дрони – над Волгоградською областю.

Про це повідомляє міноборони ворога.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чергові засоби ППО ворога нібито збили 16 безпілотників. З них 13 були нібито знищені над Кримським півостровом, ще 3 – над Волгоградською областю.

Оновлення. Волонтер Сергій Стерненко опублікував відео пожежі на території військової частини в районі Джанкою.

"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон", – написав він у Telegram.

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Нагадаємо, 22 листопада було зафіксоване влучання у військову частину росіян у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.

10 листопада у цьому ж селищі були пошкоджені два десантні катери ворога. Операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Йдеться про катери класу "серна", які ворог застосовував при окупації Зміїного. На борту вражених катерів був екіпаж та бронетехніка.

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