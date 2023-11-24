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Сили оборони знищили ворожий ЗРК “Бук”, – Тарнавський

Також на таврійському напрямку за добу знищено близько 700 окупантів.

Сили оборони знищили ворожий ЗРК “Бук”, – Тарнавський
Ілюстративне фото: російський ЗРК "Бук"
Фото: Вікіпедія

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборни знищили ворожий ЗРК Бук-М1.

Також командувач повідомив, що загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія другу добу поспіль близько 700 осіб.

На таврійському напрямку окупанти завдали 16 авіаударів, провели 43 бойових зіткнення та здійснили 762 артобстріли.

На авдіївському напрямку захисники та захисниці стійко тримають оборону.

Загальні втрати ворога склали 675 осіб.

Знищено 22 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 3 артсистеми, 1 засіб ППО, 1 БпЛА, 7 автомобілів. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, вранці Генштаб повідомив, що Сили оборони знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків ворога. Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

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