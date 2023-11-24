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Німеччина надасть Україні систему ППО Patriot, – посол

ФРН допомагає Україні підготуватися до складної зими.

Німеччина надасть Україні систему ППО Patriot, – посол
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

На додачу до IRIS-T Німеччина розгорне взимку в Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу посол ФРН в Україні Мартін Єгер.

Він зазначив, що зима може бути складною. Україна зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, а Німеччина допомогла із підготовкою.

"Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", – розповів Мартін Єгер.

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Нагадаємо, Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України. Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

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