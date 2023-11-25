13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
ГоловнаСуспільствоЖиття

На українсько-польському кордоні у черзі застрягли понад 11 тисяч вантажівок

Найбільше їх на КПП "Дорогуськ-Ягодин".

На українсько-польському кордоні у черзі застрягли понад 11 тисяч вантажівок
Фото: EPA/UPG

Понад 11 тисяч українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею по обидва боки. Найбільша черга на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" 2500 вантажівок.

Наразі польські автоперевізники блокують чотири пункти пропуску — "Медика-Шегині", "Дорогуск-Ягодин", "Хребенне-Рава-Руська" та "Корчова-Краківець". Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". 

Про це свідчать дані Державної митної служби України.

Так, на пункті пропуску "Шегині" - "Медика", який польські перевізники блокують відсьогодні, пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.

Перед "Медику" у напрямку "в’їзд в Україну" черга з вантажівок налічує близько 1500 авто. Зі сторони України реальна черга відсутня, але у системі "еЧерга" в очікуванні можливості перетнути кордон перебуває близько 1000 вантажних автомобілів.

Пункт пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне" також заблоковано. Черга вантажних автомобілів на польській стороні становить 600 авто. У системі "еЧерга" наразі зареєстровано 1022 вантажівки.

Також триває блокування роботи пункту пропуску "Краківець" - "Корчова". Черга у напрямку "в’їзд в Україну" з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.

Польські перевізники також блокують МПП "Ягодин" - "Дорогуск". Станом на ранок четверга перед цим пунктом пропуску накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 вантажних автомобілів на виїзд з України.

"Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів", – зазначили  у Митній службі. 

Нагадаємо, нещодавно організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року. До акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною сьогодні приєдналися і фермери.

Раніше віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies