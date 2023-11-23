Українське посольство звернулося до МЗС Польщі щодо смерті водія через страйк перевізників

Посольство України в Польщі звернулось з нотою до польського МЗС через смерть українського водія, який перебував у черзі на кордоні, утвореній через страйк перевізників. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич.

"У зв’язку із смертю, на привеликий жаль, уже другого українського водія, який керував українським вантажним автомобілем, та перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова, Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів. Відповідні сигнали доведені також до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", – ідеться у повідомленні.

Посол України підкреслив, що страйк власштований польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування.

"Відтак відповідно до норм Закону Республіки Польща "Про зібрання" дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту", – додав дипломат.

Нагадаємо, у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.