Організатори акції з блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною хочуть продовжити її

Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року.

Акцію з блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною хочуть продовжити ще на місяць.

Про це повідомив Рафал Меклер, організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Меклер, який є головою люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", хоче продовжити блокаду до 1 лютого 2024 року.

Організатори протесту подали заявку про продовження блокування кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Złożyliśmy kolejne zgłoszenie.

Protest na Dorohusku przedłużony do 1.02.2024.

Przyjęte bez zastrzeżeń! — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 21, 2023

Як раніше повідомлялось, до акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною мають намір приєднатися і фермери.

Станом на ранок 20 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" – стояло приблизно 2900 вантажних транспортних засобів.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.