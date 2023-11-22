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Організатори акції з блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною хочуть продовжити її

Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року.

Організатори акції з блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною хочуть продовжити її
Ілюстративне фото
Фото: Укртрансбезпека

Акцію з блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі з Україною хочуть продовжити ще на місяць.

Про це повідомив Рафал Меклер, організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Меклер, який є головою люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", хоче продовжити блокаду до 1 лютого 2024 року.

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Організатори протесту подали заявку про продовження блокування кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Як раніше повідомлялось, до акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною мають намір приєднатися і фермери.

Станом на ранок 20 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску – "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" – стояло приблизно 2900 вантажних транспортних засобів.

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.

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