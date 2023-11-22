Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
Зеленський розповів, що пережив не менше п'яти-шести замахів: "Перший – дуже цікаво"
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Річниця Майдану. Непокаране зло зростає
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
ГоловнаСвіт

​На кордоні України з Угорщиною утворилися черги з вантажівок

Це сталося через блокування кордону польськими і словацькими страйкарями.

​На кордоні України з Угорщиною утворилися черги з вантажівок
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

На головному пункті пропуску між Угорщиною та Україною у середу, 22 листопада, утворилися довгі черги, передає Reuters.

Через блокування кордону в Польщі та Словаччині перевізники змінили маршрути, орієнтуючись на Угорщину.

Наразі вантажівки на КПП між Україною та Польщею стоять у великих, оскільки страйкарі продовжують свою акцію протесту.

Ситуація на словацькому кордоні не краща - хоча тамтешні протестувальники обіцяли перекрити КПП лише на один день, однак черги все ще залишилися.

Тим часом Будапешт активізував зусилля, щоб збільшити трафік через свій кордон, але «пропускна спроможність мосту через Тису та пункту пропуску серйозно обмежує їхні можливості.

До речі, завтра, 23 листопада, польські далекобійники почнуть блокувати КПП "Медика" разом із фермерами.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, словацькі перевізники, що вчора заблокували рух для вантажівок на кордоні з Україною в пункті пропуску "Вишнє-Нємецке", погодилися тимчасово пропускати транспорт. 

Напередодні заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна сподівається цього тижня провести переговори із Польщею і Єврокомісією через блокування кордонів польськими страйкарями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies