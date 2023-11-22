​На кордоні України з Угорщиною утворилися черги з вантажівок

Це сталося через блокування кордону польськими і словацькими страйкарями.

На головному пункті пропуску між Угорщиною та Україною у середу, 22 листопада, утворилися довгі черги, передає Reuters.

Через блокування кордону в Польщі та Словаччині перевізники змінили маршрути, орієнтуючись на Угорщину.

Наразі вантажівки на КПП між Україною та Польщею стоять у великих, оскільки страйкарі продовжують свою акцію протесту.

Ситуація на словацькому кордоні не краща - хоча тамтешні протестувальники обіцяли перекрити КПП лише на один день, однак черги все ще залишилися.

Тим часом Будапешт активізував зусилля, щоб збільшити трафік через свій кордон, але «пропускна спроможність мосту через Тису та пункту пропуску серйозно обмежує їхні можливості.

До речі, завтра, 23 листопада, польські далекобійники почнуть блокувати КПП "Медика" разом із фермерами.

Нагадаємо, словацькі перевізники, що вчора заблокували рух для вантажівок на кордоні з Україною в пункті пропуску "Вишнє-Нємецке", погодилися тимчасово пропускати транспорт.

Напередодні заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна сподівається цього тижня провести переговори із Польщею і Єврокомісією через блокування кордонів польськими страйкарями.