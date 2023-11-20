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​У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок, - ДПСУ

Найбільше - навпроти "Краківця" - 1200, навпроти "Ягодина" - 1100, навпроти "Рави-Руської" - близько 600 вантажівок

​У чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажівок, - ДПСУ
Архівне фото
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Станом на ранок 20 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску - "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" - стоїть приблизно 2900 вантажних транспортних засобів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на ранок, згідно з наявною від польських колег інформацією, у чергах на території Польщі в напрямку України перебувають близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше - навпроти "Краківця" - 1200, навпроти "Ягодина" - 1100, навпроти "Рави-Руської" - близько 600 вантажівок. Це можуть бути неповні дані, оскільки інші вантажівки можуть перебувати на більш далекій відстані від кордону", - сказав Демченко.

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Він також зазначив, що через блокування польськими перевізниками зазначених напрямків фіксується збільшення черг і на інших - зокрема навпроти ПП "Шегині", де перебувають близько 1300 вантажівок. Ще - сумарно 300 транспортних засобів навпроти ПП "Угринів", "Устилуг" та "Смільниця".

"По кілька вантажівок на годину учасники акції в Польщі пропускають, і на виїзд, і на в'їзд до Польщі", - додав Демченко.

Речник зазначив, що до блокування руху в ПП "Ягодин" кордон перетинали 1200-1300 вантажівок щоденно в обох напрямках, у "Краківці" та "Раві-Руській" - по 600 вантажівок.

Нагадаємо, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська - Гребенне" черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають до 40 км. За озвученою Мінвідновлення інформацією, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.

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