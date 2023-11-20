Вартість "послуг" оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду.

У Чернівецькій області нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку. За гроші фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені "лісові стежки".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що учасники банди отримували понад 100 тисяч американських доларів "прибутку" на місяць.

Щоб схилити військовозобов’язаних до втечі за кордон, зловмисники "гарантували їм надійність маршрутів" у обхід контрольно-пропускних пунктів.

Організатор угруповання обіцяв своїм клієнтам "захист" від правосуддя, якщо їх затримають під час нелегального перетину держкордону.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії банди і затримали її організатора разом з чотирма його спільниками.

За даними слідства, угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Один із учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів.

Через власні зв’язки вони підшукували потенційних призовників та пропонували їм своє сприяння у втечі за кордон.

Вартість "послуг" оцінювали від 3 до 5 тисяч доларів США залежно від терміновості виїзду. У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх "супровід" до сусідньої країни.

При понад 20 обшуках за адресами проживання та в автомобілях затриманих вилучено: мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи із доказами незаконної діяльності; великі суми готівки, ймовірно одержаної злочинним шляхом.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 листопада сівробітники Держприкордонслужби затримали у Чернівецькій області чоловіка, якого підозрюють у незаконному переправленні за кордон чоловіків.