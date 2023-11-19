Головне за неділю, 19 листопада: 45 бойових зіткнень, новий командувач Медичних сил ЗСУ

45 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, загибель українців у ДТП в Польщі. Яким запам’ятається 634-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Медичних сил ЗСУ і призначив нового.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 19 листопада. "Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві", - розповів глава держави.

За словами Президента, завданням нового очільника Медичних сил є "новий рівень медичного забезпечення наших воїнів".

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав Зеленський.

Відповідні укази вже опублікували на сайті глави держави.

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував призначення нового керівника Медичних сил ЗСУ та озвучив завдання для відомства.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де Сили оборони відбили 13 атак.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 листопада – в нашій новині.

На Сумщині унаслідок мінометного обстрілу росіян загинув цивільний.

Окупанти обстріляли місто Середина-Буда 29 листопада близько 18.30. Під вогнем опинилася цивільна інфраструктура. Через ворожу атаку на своєму подвір'ї загинув 51-річний чоловік.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У неділю вранці автобус з українцями потрапив у ДТП біля Верешова у Польщі. Внаслідок аварії загинули дві жінки й шестирічна дитина. Про це повідомили у Люблінській поліції.

Як відомо, мікроавтобус VW Crafter, у якому їхало 10 людей у напрямку польсько-українського кордону.

"За попередніми даними, водій автомобіля VW Crafter в якому перебували 10 пасажирів, з невстановленої причини з’їхав з дороги та врізався в дерево. Дві жінки та 6-річна дівчинка, незважаючи на допомогу реанімації, померли на місці. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доправили до лікарні в Любліні, водій автомобіля був тверезий", – повідомили у поліції Любліна.

За ненавмисне скоєння ДТП із загиблими водієві може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Троє з десяти пасажирів автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, - українські біженці, повідомив генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

Потерпілі мають статус тимчасового захисту. Стан людей задовільний.

Куць зазначив, що українські консули роблять усе для того, аби постраждалі отримали оперативну і якісну медичну допомогу, а тіла загиблих українців якнайшвидше доправити додому.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!