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Росіяни повідомили про збитий дрон у Московській області

На місці падіння уламків потерпілих не виявилося.

Росіяни повідомили про збитий дрон у Московській області
Фото: EPA/UPG

У Росії заявили про атаку безпілотника на Москву.

Про це написав мер столиці країни-агресора Сергія Собянін.

За словами чиновника РФ, дрон у Московській області начебто збила ППО. На місці падіння уламків потерпілих не виявилося. БпЛА летів на Москву, додав Собянін.

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Нагадаємо, нещодавно британське Міноборони повідомило, що на дахах висотних будівель у Москві встановили ППО у намаганні захиститися від атак БпЛА.

Одні з останніх дронових атак на орсійсьтку столицю були зафіксовані в серпні. Наприклад, 1 серпня один з них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті", 18 серпня стало відомо, що після атаки дронів була пошкоджена будівля Експоцентру і спалахнула пожежа в "Москва-сіті", а 23 серпня російське міноборони заявило про атаку БпЛА, один з яких знову влучив у будівлю комплексу "Москва-Сіті".

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