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На Харківщині випало до 20 см снігу

Наразі проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено, ускладнень руху немає.

На Харківщині випало до 20 см снігу

У Харківській області триває ліквідація наслідків снігопаду, що розпочався в неділю ввечері.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Місцями в області випало до 20 см опадів. Для розчищення доріг державного та місцевого значення використано 185 одиниць спеціальної техніки та понад 2 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. Загалом розчищено більше ніж 1800 км автодоріг", - написав Синєгубов.

За його словами, проїзд дорогами державного та місцевого значення забезпечено, ускладнень руху немає. Триває повторна обробка небезпечних ділянок і розширення проїзної частини.

Нагадаємо, що на сьогодні синоптики прогнозують сніг подекуди з дощем.

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