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Ризик війни на Тайвані зростає і буде високим до 2027, – Мережко

На думку українського політика, багато чого залежить від виборів президента на острові. 

Ризик війни на Тайвані зростає і буде високим до 2027, – Мережко
Фото: EPA/UPG

Ризик початку війни на Тайвані зростає, але багато залежить від президентських виборів, які відбудуться там на початку 2024. 

Таку точку зору в інтерв'ю LB.ua висловив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. За його словами, високий ризик війни зберігатиметься найближчими роками. 

Він пояснив, що на Тайвані є дві ключові партії.

"Перша – Гоміндан, яка виступає за налагодження зв'язків з континентальним Китаєм, деякі її представники не проти мирного возз’єднання острова з КНР. Інша, що при владі – Демократична прогресивна партія, більш прозахідна й агітує за тайванську ідентичність, навіть виступає за незалежність Тайваню. Від результатів виборів залежатимуть і подальші кроки Пекіна", – вважає український політик. 

Мережко додав, що водночас генсек Китаю Сі Цзіньпін має показати, що ця його п’ятирічна каденція принесла Китаю історичну перемогу. 

"До 2027 року повинен дати результат і ввійти в історію людиною, яка об'єднала Тайвань з Китайською Народною Республікою. Тож як на мене, найскладніший період – до 2027 року, коли ризик війни на Тайвані буде дуже високим", – додав він. 

Про намір Китаю напасти на острів, який Пекін вважає своїм, раніше попереджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент США Джо Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю у Тайвань, американські військові захистять його.

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