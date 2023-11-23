Ризик війни на Тайвані зростає і буде високим до 2027, – Мережко

Ризик початку війни на Тайвані зростає, але багато залежить від президентських виборів, які відбудуться там на початку 2024.
Таку точку зору в інтерв'ю LB.ua висловив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. За його словами, високий ризик війни зберігатиметься найближчими роками.
Він пояснив, що на Тайвані є дві ключові партії.
"Перша – Гоміндан, яка виступає за налагодження зв'язків з континентальним Китаєм, деякі її представники не проти мирного возз’єднання острова з КНР. Інша, що при владі – Демократична прогресивна партія, більш прозахідна й агітує за тайванську ідентичність, навіть виступає за незалежність Тайваню. Від результатів виборів залежатимуть і подальші кроки Пекіна", – вважає український політик.
Мережко додав, що водночас генсек Китаю Сі Цзіньпін має показати, що ця його п’ятирічна каденція принесла Китаю історичну перемогу.
"До 2027 року повинен дати результат і ввійти в історію людиною, яка об'єднала Тайвань з Китайською Народною Республікою. Тож як на мене, найскладніший період – до 2027 року, коли ризик війни на Тайвані буде дуже високим", – додав він.
Про намір Китаю напасти на острів, який Пекін вважає своїм, раніше попереджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент США Джо Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю у Тайвань, американські військові захистять його.