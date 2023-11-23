Ризик війни на Тайвані зростає і буде високим до 2027, – Мережко

На думку українського політика, багато чого залежить від виборів президента на острові.

Ризик початку війни на Тайвані зростає, але багато залежить від президентських виборів, які відбудуться там на початку 2024.

Таку точку зору в інтерв'ю LB.ua висловив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. За його словами, високий ризик війни зберігатиметься найближчими роками.

Він пояснив, що на Тайвані є дві ключові партії.

"Перша – Гоміндан, яка виступає за налагодження зв'язків з континентальним Китаєм, деякі її представники не проти мирного возз’єднання острова з КНР. Інша, що при владі – Демократична прогресивна партія, більш прозахідна й агітує за тайванську ідентичність, навіть виступає за незалежність Тайваню. Від результатів виборів залежатимуть і подальші кроки Пекіна", – вважає український політик.

Мережко додав, що водночас генсек Китаю Сі Цзіньпін має показати, що ця його п’ятирічна каденція принесла Китаю історичну перемогу.

"До 2027 року повинен дати результат і ввійти в історію людиною, яка об'єднала Тайвань з Китайською Народною Республікою. Тож як на мене, найскладніший період – до 2027 року, коли ризик війни на Тайвані буде дуже високим", – додав він.

Про намір Китаю напасти на острів, який Пекін вважає своїм, раніше попереджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент США Джо Байден заявив, що у разі вторгнення Китаю у Тайвань, американські військові захистять його.