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Польські фермери обіцяють протестувати на кордоні до січня

Слідом за перевізниками, польські фермери продовжують протест на пункті пропуску "Шегині"-"Медика".

Польські фермери обіцяють протестувати на кордоні до січня
Фото: Michał Kołodziejczak

Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польсокого кордону. Зокрема, протест відбувається на пункті пропуску "Шегині"-"Медика". Спершу фермери обіцяли закінчити акцію протесту у суботу, однак тепер страйкарі обіцяють – протест буде до 3 січня, – пише Wiadomosci Rolnicze Polska

Спочатку вони мали заблокувати перетин кордону до суботи, а тепер заявляють, що блокування триватиме цілодобово до 3 січня.

"Ми продали кукурудзу дуже дешево, втрачаємо 2 тисячі злотих на кожному гектарі. Витрати на гектар становлять 5,5 тис. злотих, а ми отримали лише 3,3 тис. Кредити ліквідності, які певною мірою нас підтримували, були відкликані, щоб ми могли продовжувати функціонувати як фермери. На жаль, уряд, який зараз йде, забрав у нас ці кредити", – заявив організатор протесту Роман Кондров.

Також, серед інших вимог, фермери просять не збільшувати податок на землю.

"Ми солідарні з перевізниками, тому що ці галузі зазнали найбільшої шкоди", – сказав під час акції протесту один з організаторів Роман Кондров, який і повідомив, що з понеділка по 3 січня через прикордонний пункт пропускатимуть лише 2 вантажівки на день. 

Він також заявив, що вся гуманітарна допомога надходитиме в Україну без обмежень.

Нагадаємо, нещодавно організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року. До акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною сьогодні приєдналися і фермери.

Раніше віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.

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