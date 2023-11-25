У Росії проблеми з "Калібрами", — розвідка

Через логістичні проблеми РФ не має змоги атакувати Україну ракетами.

Через логістичні проблеми чорноморського флоту РФ у Новоросійську Росія втратила змогу бити по Україні крилатими ракетами типу "Калібр". Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту", – повідомляють у розвідці.

Традиційно Чорноморський флоти провів перезарядку крилатих ракет у Севастополі в Криму, але оскільки там він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, Росія, швидше за все, розглядатиме Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.

"Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження", – зазначили у розвідці.

Відомо, що 13 листопада українські військові заявили, що РФ призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

"Росія намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії з завдання ударів по Україні", – додає розвідка.

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму. Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.