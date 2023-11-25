Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії проблеми з "Калібрами", — розвідка

Через логістичні проблеми РФ не має змоги атакувати Україну ракетами.

У Росії проблеми з "Калібрами", — розвідка
Фото: ОК "Південь"

Через логістичні проблеми чорноморського флоту РФ у Новоросійську Росія втратила змогу бити по Україні крилатими ракетами типу "Калібр". Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Здатність Чорноморського флоту Росії використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження суден крилатими ракетами, ймовірно, стане суттєвим фактором оперативної ефективності флоту", – повідомляють у розвідці.

Традиційно Чорноморський флоти провів перезарядку крилатих ракет у Севастополі в Криму, але оскільки там він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, Росія, швидше за все, розглядатиме Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.

"Однак переміщення та перезавантаження ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, обробки та завантаження", – зазначили у розвідці.

Відомо, що 13 листопада українські військові заявили, що РФ призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

"Росія намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії з завдання ударів по Україні", – додає розвідка.

Нагадаємо, міноборони РФ визнало пошкодження корабля українськими ракетами на заводі “Залив” в окупованому Криму.  Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за успішний удар ракетами Scalp по заводу “Залив” у Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies