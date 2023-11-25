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Цієї ночі ППО збили 74 з 75 ворожих «шахедів», — Повітряні Сили (оновлено)

Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Цієї ночі ППО збили 74 з 75 ворожих «шахедів», — Повітряні Сили (оновлено)
Фото: Сергій Наєв, Telegram

Уночі 25 листопада ворог атакував Україну рекордною кількістю БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю для окупантів була столиця. Сили ППО знищили 71 з 75 ворожих безпілотників. Крім того, на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59. 

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Оновлення. Станом на 11 годину, за інформацією Повітряних сил, знищено 74 з 75 ворожих безпілотників.

Фото: Повітряні сили

«Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу «Shahed». Усього зафіксовано пуски близько 75 «шахедів» із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ -рф та району Курської обл. -рф.  Основний напрямок удару – місто Київ», — ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 71 ударний БпЛА «Shahed-131/136». Найбільшу кількість знищено у Київській області.

Фото: Повітряні сили

Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, за інформацією КМВА на Київщині Сили ППО збили понад 40 ворожих БпЛА. Внаслідок падіння уламків є руйнування будинків. Також знеструмлені понад 200 будівель у центрі Києва.

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