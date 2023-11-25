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Російська армія вкотре обстріляла Херсон та область. Загинула людина

Ворог завдав понад 100 ударів по Херсонщині.

Російська армія вкотре обстріляла Херсон та область. Загинула людина
Фото: МВС

За минулу добу російська армія здійснила понад 100 обстрілів по Херсонщині. Атакували з мінометів, артилерії, "Градів", танків,  БПЛА та авіації. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 520 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків,  БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; бібліотеки у Херсоні та у Бериславському районі", — повідомив Прокудін.

Внаслідок обстрілів загинула 1 людина, ще 3 дістали поранення.

Нагадаємо, росіяни вбили у Херсонській області трьох, поранили 11 людей. Двоє з поранених – діти. Також російська армія вдарила по Чорнобаївці касетними боєприпасами, внаслідок чого загинули і були поранені люди. В Бериславі окупанти атакували з безпілотника чоловіка на велосипеді. Він загинув. 

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