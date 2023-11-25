На війні проти російських окупантів загинув Сергій Павліченко

На фронті загинув колишній політв'язень, представник ультрас київського "Динамо" Сергій Павліченко.

Про це повідомили "WBC Ультрас Динамо".

“Він був бійцем 78 полку ДШВ і відчайдушно захищав Україну до останнього подиху. Всі ви знаєте Сергія, який за своє життя переживав дуже важкі періоди і зараз віддав найцінніше”, - йдеться у повідомленні.

Сергій Павліченко загинув 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.

Нагадаємо, 24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за звільнення "політв'язнів", зокрема, Дмитра і Сергія Павліченків.

Батька та сина Дмитра і Сергія Павліченків звинувачували у вбивстві судді Сергія Зубкова. У 2012 році Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а Сергія до 13 років позбавлення волі.

Засуджені стверджували, що до них застосовували тортури, а слідчій сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Після вироку по Україні прокотилася акція "Свободу Павліченкам". Організатори маршів і мітингів на підтримку батька і сина були впевнені, що слідство було необ'єктивним, а більшість доказів сфальсифіковано.