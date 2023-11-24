Вийшли під заставу нардеп Одарченко, що пропонував біткойни Найєму, і забудовник, що спробував підкупити Кубракова (доповнено)

Народний депутат, який обирався до парламенту від "Слуги народу", Андрій Одарченко 24 листопада вийшов з-під варти, повідомляє "РБК-Україна".

За депутата внесли 15 млн грн застави.

На нього поклали процесуальні обов'язки, як-от здати паспорти і носити електронний браслет.

Згодом Центр протидії корупції повідомив, що вийшов під заставу і забудовник Сергій Копистира. Його зранку 24 листопада відправили у СІЗО, а вже до вечора за нього внесли 100 млн грн.

Нагадаємо, напередодні Одарченка виключили з партії. Це рішення одноголосно ухвалили члени дисциплінарної комісії.

Цього тижня НАБУ заявило про викриття народного депутата на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. Опісля ВАКС відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави.

Копистира і керівниця державного підприємства, яке підпорядковується Мінгромад, пропонували міністру Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн. Натомість він мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Щоб приховати злочин, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.

Також нині під заставу вийшов ще один фігурант розслідування антикорупційних органів - ексголова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.