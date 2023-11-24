Уточнюється, що російська техніка була знищена за допомогою “вогневих засобів ЗСУ типу HIMARS”.

“Сьогодні, 24 листопада на Херсонському напрямку силами 140-го розвідувального батальйону морської піхоти виявлено РСЗВ російських окупаційних військ типу "Град", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомив Стратком ЗСУ .

Цього разу російську РСЗВ знищили на Херсонському напрямку.

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