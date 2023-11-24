Українські морпіхи продовжують знищувати техніку росіян на півдні України.
Про це повідомив Стратком ЗСУ.
“Сьогодні, 24 листопада на Херсонському напрямку силами 140-го розвідувального батальйону морської піхоти виявлено РСЗВ російських окупаційних військ типу "Град", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що російська техніка була знищена за допомогою “вогневих засобів ЗСУ типу HIMARS”.
Нагадаємо, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили ворожий ЗРК Бук-М1.