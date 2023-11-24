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Українські морпіхи допомогли знищити російський “Град”

Цього разу російську РСЗВ знищили на Херсонському напрямку.

Українські морпіхи допомогли знищити російський “Град”
Фото: Скріншот з відео

Українські морпіхи продовжують знищувати техніку росіян на півдні України.

Про це повідомив Стратком ЗСУ.

“Сьогодні, 24 листопада на Херсонському напрямку силами 140-го розвідувального батальйону морської піхоти виявлено РСЗВ російських окупаційних військ типу "Град", - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що російська техніка була знищена за допомогою “вогневих засобів ЗСУ типу HIMARS”.

Нагадаємо, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони знищили ворожий ЗРК Бук-М1.

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