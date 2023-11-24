Росіяни обстріляли село Дніпровське на Херсонщині, загинув житель

Ще одна людина поранена.

Російські окупанти обстріляли 24 листопада близько 16.00 село Дніпровське на Херсонщині.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог бив із артилерії.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний житель. В момент атаки росіян він перебував на вулиці.

Крім того, є одна поранена. У неї вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Жінку госпіталізували і надають меддопомогу.

Нагадаємо, нині зранку російські військові атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Вибуховий предмет скинули на чоловіка. Також окупаційна армія вдарила по дитячій бібліотеці в Херсоні. Напад зафіксували близько шостої години ранку.