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Туреччина може знову прийняти мирні переговори між Росією та Україною, – глава МЗС Туреччини

При цьому Хакан Фідан нагадав, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України, включаючи Крим.

Туреччина може знову прийняти мирні переговори між Росією та Україною, – глава МЗС Туреччини
Хакан Фідан
Фото: Твіттер Хакана Фідана

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина вбачає переговори найефективнішим способом усунення загроз та припинення війни та готова надати майданчик для проведення мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він повідомив сьогодні, 24 листопада, на відкритті саміту зі стратегічних комунікацій Stratcom Summit 2023, що проходить в Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

“Найефективнішим способом усунення загроз, безсумнівно, є якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів… У разі визначення умов, Туреччина може знову прийняти мирні переговори між Росією та Україною”, – сказав міністр.

Хакан Фідан нагадав, що Туреччина надає політичну та стратегічну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Зазначимо, у березні 2022 року на території Туреччини за ініціативи та посередництва глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбулися переговори України та РФ. Під час переговорів кожна сторона наполягала на своєму і на поступки своїм опонентам не пішла. 

Нагадаємо, на початку листопада цього року українське МЗС запросило від Туреччини офіційні пояснення щодо візиту представників російської окупаційної адміністрації Криму.

Також нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган проти негативного ставлення світових лідерів до Путіна, бо "Росія – незвичайна країна".

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