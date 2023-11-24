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Житель Вінниці отримав 15 років тюрми за допомогу ворогу готувати ракетні удари по місту

Зокрема, вінничанин збирав і передавав ворогам інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури.

Житель Вінниці отримав 15 років тюрми за допомогу ворогу готувати ракетні удари по місту
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Житель Вінниці отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду. Серед іншого, він допомагав ворогу готувати ракетні удари по місту.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що чоловік свідомо погодився на співпрацю з російським ФСБ. Він сприяв ворожій спецслужбі у підготовці ракетних атак на обласний центр. Для цього збирав і передавав державі-агресору інформацію про об’єкти військової й цивільної інфраструктури, їх адреси, режим роботи та охорони.

З травня по червень 2023 року засуджений спостерігав за територією одного з підприємств оборонного комплексу, вивчав місця розташування контрольно-пропускних пунктів, фіксував факти в’їзду та виїзду військової техніки.

Також за допомогою спеціального програмного забезпечення він сканував мережі Wi-Fi та вежі мобільного зв’язку біля стратегічних військових об’єктів у Вінниці.

Здобуті дані з фотодоказами та електронними картами засуджений надсилав своєму куратору. Той підтверджував їх отримання і використання у проведенні підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергового спостереження за оборонним підприємством та вилучили речові докази вчинення злочину.

До вироку суду він перебував під вартою. У суді засуджений свою вину не визнав.

Нагадаємо, на Хмельниччині 15 років тюрми отримав ворожий агент, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони. Слідство встановило, що чоловік майже щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ.

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