Головне за п’ятницю, 24 листопада: 30 відбитих атак на Авдіївському напрямку, засідання Ставки

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Ворог завдав п'ятьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала дев'ятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр окупантів.

На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського, де Сили оборони відбили понад 30 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Також українські бійці надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 листопада – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Йшлося, зокрема, про мобілізацію та демобілізацію. Про це Зеленський написав у Telegram.

“Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики”, – йдеться у повідомленні.

Були доповіді міністра оборони Умєрова, Головкома Залужного, начальника Генштабу Шаптали, міністра охорони здоров’я Ляшка, очільника МВС Клименка, міністра закордонних справ Кулеби, директора ДБР Сухачова та першого заступника міністра оборони Павлюка.

Нагадаємо, у Верховній Раді готують драфт законопроєкту із врегулюванням питання мобілізації, відпусток та демобілізації військових. Один із пропонованих варіантів – демобілізація після трьох років безперервної служби, однак консенсусу щодо цього поки немає. Докладно – у тексті на LB.ua.

Наступного тижня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і міністр оборони Рустем Умєров мають представити новий план із мобілізації.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом, який сьогодні прибув до Києва з візитом.

За словами глави держави, він заслухав доповіді про виклики у сфері мобілізації та варіанти їх вирішення на сьогоднішньому засіданні Ставки. Деякі питання вже вирішили.

"Я хотів би, щоб люди розуміли весь план дій, куди ми йдемо, які виклики. Комплексний план з цього питання буде наступного тижня. Дуже вірю, що наступного тижня", - сказав Президент.

24 листопада близько 16-ї години російські окупанти обстріляли село Дніпровське на Херсонщині.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворог бив із артилерії.

Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний житель. Крім того, є одна поранена. У неї вибухова травма, уламкові поранення черева та руки. Жінку госпіталізували і надають меддопомогу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!