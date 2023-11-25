Над Києвом сили ППО збили понад 60 ворожих "шахедів", — КМВА (оновлено)

У суботу вранці Сили протиповітряної оборони збили понад 40 пворожих БпЛА, які летіли на Київ. Падіння уламків "Шахедів" зафіксували у різних районах міста. Про це у ефірі телемарафону заявив речник КМВА Михайло Шаманов, пише Укрінформ.

Оновлення. Станом на 9:30 за уточненою інформацією КМВА, силами та засобами ППО було уражено понад 60 повітряних цілей.

"За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди", при чому було кілька хвиль, вони йшли із різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами та засобами ППО було вражено понад 4 десятки повітряних цілей, але остаточні й підсумкові дані щодо типу і кількості "Шахедів" дадуть Повітряні сили", — сказав він.

За словами речника, падіння уламків від ворожих безпілотників зафіксували у різних районах столиці.