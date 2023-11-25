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Над Києвом сили ППО збили понад 60 ворожих "шахедів", — КМВА (оновлено)

Падіння уламків зафіксували у різних районах міста.

Над Києвом сили ППО збили понад 60 ворожих "шахедів", — КМВА (оновлено)
Фото: itc.ua

У суботу вранці Сили протиповітряної оборони збили понад 40 пворожих БпЛА, які летіли на Київ. Падіння уламків "Шахедів" зафіксували у різних районах міста. Про це у ефірі телемарафону  заявив речник КМВА Михайло Шаманов, пише Укрінформ.

Оновлення. Станом на 9:30 за уточненою інформацією КМВА, силами та засобами ППО було уражено понад 60 повітряних цілей.

"За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди", при чому було кілька хвиль, вони йшли із різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами та засобами ППО було вражено понад 4 десятки повітряних цілей, але остаточні й підсумкові дані щодо типу і кількості "Шахедів" дадуть Повітряні сили", — сказав він.

За словами речника, падіння уламків від ворожих безпілотників зафіксували у різних районах столиці.

Нагадаємо, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникло загорання будівлі дитячого садочка. Також, від стресу постраждала 11-річна дівчинка. Двох жінок довелося деблокувати з будинку, який зазнав руйнувань внаслідок падіння уламків. Крім того, у Голосіївському районі уламок "шахеда" влучив у чоттрьохповерховий житловий будинок.

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