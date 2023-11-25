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Вночі ворог атакував три райони Харківщини

Обійшлося без жертв.

Вночі ворог атакував три райони Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по трьох районах Харківської області. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, під ударами росіян перебували Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Куп'янського району", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, за інформацією Синєгубова, на Куп'янському напрямку тривають важкі бої. 

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

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