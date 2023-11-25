ДБР підозрює депутата Рівненської ОДА у незаконному збагаченні

Працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради та посадовцю Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". У нього виявили незадекларовані мільйонні статки, крім того, під час обшуків знайдено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

"Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", — йдеться у повідомленні ДБР.

Під час санкціонованих обшуків виявлено три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Мало того, у ДБР повідомили, що депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких буудував котеджі. Ділянки зареєстровані довірених осіб підозрюваного.

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За інформацією "Суспільного", йдеться про депутата облради від партії "Сила і честь" Віталія Суховича.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали двох учасників злочинної організації, які підозрюються у привласненні 70 га земель острова в Самарській затоці. Сума збитків становить понад мільярд гривень. Ексголові райдержадміністрації та трьом представникам бізнесу повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України,