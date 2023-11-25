Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
"У районі Джанкою російська військова частина збила собою дрон": в Криму була атака безпілотників (оновлено)
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДБР підозрює депутата Рівненської ОДА у незаконному збагаченні

В обранця виявили незадекларовані мільйонні статки.

ДБР підозрює депутата Рівненської ОДА у незаконному збагаченні
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру в незаконному збагаченні депутату Рівненської облради та посадовцю Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". У нього виявили незадекларовані мільйонні статки, крім того, під час обшуків знайдено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

"Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті", — йдеться у повідомленні ДБР.

Під час санкціонованих обшуків виявлено три елітні автомобілі "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe.  Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Мало того, у ДБР повідомили, що депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких буудував котеджі. Ділянки зареєстровані довірених осіб підозрюваного.

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За інформацією "Суспільного", йдеться про депутата облради від партії "Сила і честь" Віталія Суховича.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали двох учасників злочинної організації, які підозрюються у привласненні 70 га земель острова в Самарській затоці. Сума збитків становить понад мільярд гривень. Ексголові райдержадміністрації та трьом представникам бізнесу повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України,

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies