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Окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини

За добу росіяни завдали 2 ракетних удари по області.

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини
Фото: Роман Мрочко

Продовж минулої доби російська армія 58 разів обстрілювала Херсонську область. Здебільшого били по житлових кварталах. Також, зафіксовано 2 ракетні обстріли.  Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків,  БПЛА, АГС та авіації, два з них – ракетних. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області.Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – повідомив Прокудін.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Херсон та область. У суботу внаслідок обстрілів загинула людина.

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