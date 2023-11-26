Окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини

За добу росіяни завдали 2 ракетних удари по області.

Продовж минулої доби російська армія 58 разів обстрілювала Херсонську область. Здебільшого били по житлових кварталах. Також, зафіксовано 2 ракетні обстріли. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА, АГС та авіації, два з них – ракетних. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – повідомив Прокудін.

Нагадаємо, Росія продовжує обстрілювати Херсон та область. У суботу внаслідок обстрілів загинула людина.