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МВС передало у музей Голодомору 1022 архівні справи періоду геноциду українців у 1932-1933 роках

Ці справи дають можливість науковцям дослідити вплив комуністичного режиму, який створив штучний голод, що доводив українців до стану відчаю.

МВС передало у музей Голодомору 1022 архівні справи періоду геноциду українців у 1932-1933 роках
Фото: МВС

До дня пам’яті жертв Голодомору у 1932-33 роках Міністерство внутрішніх справ передало у Національний музей Голодомору-геноциду 1022 справи періоду голоду на території України у минулому столітті. 

Про це повідомляє пресслужба МВС. 

Більшість із справ про канібалізм і стосуються періоду березня–червня 1933 року, що збігається з піком смертності та демонструє сплановане доведення українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі.

Справи публічно передала Державний секретар МВС України Інна Ящук.

“Сьогодні ми оприлюднюємо архівні справи фонду 32 “Кримінальні справи судових та позасудових органів” з Галузевого державного архіву МВС України. Ми ставимо за мету показати суспільству та ввести в широкий науковий обіг документи архівів, як головне джерело у дослідженні Голодомору, а також як доказ вчинення злочину геноциду комуністичним режимом”, – сказала Інна Ящук. 

Вона зазначила, що ці 1022 справи дають можливість історикам дослідити вплив комуністичного режиму, який створив штучний голод, що доводив українців до стану відчаю та переходу за межу людської моралі. Мотивації канібалізму були продиктовані приреченістю людей.

“Можемо стверджувати, що голод впливав на психіку людини та її свідомість. Тому науковці ще мають вивчити ці архівні справи з точки зору медицини, психології, соціології, економічної географії та інших наук”, – підкреслила Інна Ящук при передачі архівних справ Голодомору в музей.

У вказаних справах в анкеті обвинуваченого спеціально обумовлена графа “громадянство і національність”, і майже всі, хто значився у справах, були українцями. 

МВС зазначає, що зараз Україна знову переживає геноцид народу. 

“Непокаране зло повернулось – війська рф спалюють врожаї на українських полях, перешкоджають постачанню зерна морем, мінують моря та поля, б’ють по портовій інфраструктурі та елеваторам, викрадають зерно та катують голодом полонених українських військовослужбовців”, - йдеться в повідомленні МВС.

Зазначається, що росіяни наслідують політику сталіна, намагаючись використовувати голод як зброю. Оприлюднення справ Голодомору, висвітлення правди, наукові дослідження в цій сфері, є кроком до руйнування брехні, маніпуляцій та дезінформації, на якій тримається вся російська верхівка.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вшанував пам'ять загиблих під час Голодомору українців. Він зазначив, що радянський режим 90 років тому створив українцям штучний голод, а сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню — цього разу путіна у рамках його прагнення до завоювання та влади.

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