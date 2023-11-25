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Нашим сусідам треба дати трішки часу, все потеплішає, – Зеленський про блокаду кордону польськими перевізниками

Глава держави заявив, що в України є план дій для розв’язання цієї проблеми, але не повідомив подробиць.

Нашим сусідам треба дати трішки часу, все потеплішає, – Зеленський про блокаду кордону польськими перевізниками
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 25 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада працює над вирішенням проблеми блокування кордону польськими перевізниками, повідомляє Укрінформ. 

"На кордоні є складноші, я вважаю, перш за все через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, по якому йти. У нас є цей план. Працює прем'єр-міністр, а також віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина, на рівні МЗС, Мінінфраструктури... Я думаю, нашим сусідам треба дати трішки часу. Все потеплішає", – сказав Зеленський.

Зазначимо, польські перевізники хочуть, зокрема, щоб було скасуване рішення Європейського Союзу від березня 2022 року про вільний доступ для України до ринку перевезень ЄС.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок понад 11 тисяч українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею по обидва боки. Найбільша черга на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" - 2500 вантажівок. 

Раніше організатор блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер повідомив про плани продовжити акцію. Блокаду хочуть продовжити до 1 лютого наступного року. До акції протесту польських далекобійників на кордоні з Україною приєдналися і фермери.

До цього віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту.

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