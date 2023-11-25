Окупанти зобов'язали жителів Запорізької області, які мають зброю, стати на облік

Так росіяни проводять заходи зі знищення українського підпілля на ТОТ.

Російські окупанти проводять заходи зі знищення українського підпілля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, загарбники прикриваються запровадженням так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами. Тому окупанти зобов’язали жителів Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів "управління федеральної служби військ національної гвардії рф по Запорізькій області".

Нагадаємо, для боротьби з партизанами на тимчасово окупованих територіях ворог почав формувати нові підрозділи росгвардії, до складу яких увійдуть терористи з неіснуючого вже ПВК "Вагнер” та новобранці. Крім того, на ТОТ росіяни почали влаштовувати перевірки місцевих таксистів.